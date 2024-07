Spotorno, due giorni di festa per Croce Bianca e AIB: obbiettivo acquistare un nuovo mezzo di soccorso

Un evento nuovo, che unisce solidarietà, gastronomia e consapevolezza di cosa sia la macchina dell'emergenza.

Spotorno accoglierà nelle serate di sabato 13 e domenica 14 luglio, nello spazio di Piazza della Vittoria, nei giardini centrali della cittadina rivierasca, la prima "Festa del Soccorso" organizzata dalla P.A. Croce Bianca e dall'AIB locali, con il patrocinio del Comune spotornese.

L'evento non sarà solo un'occasione per gustare ottimo cibo cucinato (a partire dalle 19) con cura nel segno della tradizione, dai ravioli alle acciughe passando per carne grigliata e dolci oltre ad altre goloserie, ma anche per sensibilizzare la comunità sull'importanza della preparazione in caso di emergenze.

Durante la festa, sarà simulata un'emergenza di protezione civile, offrendo ai partecipanti l'opportunità di vedere da vicino come operano le squadre di soccorso e apprendere le basi delle procedure di sicurezza. Saranno inoltre allestiti punti informativi per fornire dettagli sulle attività delle associazioni coinvolte.

I proventi raccolti durante la festa saranno messi letteralmente al servizio della comunità: il ricavato dell'evento sarà interamente devoluto dalle associazioni organizzatrici per l'acquisto di mezzi di soccorso.

Non solo si potrà gustare piatti deliziosi in un'atmosfera di solidarietà e condivisione, la partecipazione contribuirà a sostenere le attività di emergenza locale.