Albenga, via al primo tavolo verde dell'agricoltura. Cangiano: "Fondamentale il confronto con le associazioni di categoria" (FOTO)

Nella mattinata di oggi, venerdì 12 luglio, si è tenuto il primo tavolo verde convocato dal consigliere Giorgio Cangiano a pochi giorni dal ricevimento ufficiale della delega all’agricoltura.

Un incontro importante per tessere le basi per un confronto e un dialogo con i rappresentanti delle associazioni di categoria - Cia, Coldiretti, Confagricoltura - e gli imprenditori del settore agricolo.

Afferma Giorgio Cangiano: “Ritengo che il confronto con i rappresentanti delle associazioni di categoria sia di fondamentale importanza ed è per questo che ho già convocato il primo tavolo verde dell’agricoltura”. La decisione è stata accolta favorevolmente da tutti i rappresentanti delle associazioni agricole che hanno manifestato il loro apprezzamento e la loro disponibilità.

“La volontà è quella di riprendere quel percorso, portato avanti da Silvia Pelosi assessore all’agricoltura durante lo scorso mandato, per affrontare insieme tutte le principali tematiche che interesano il settore” continua Cangiano.

Dal consorzio di bonifica al terreno per l’invenduto, dal regolamento di polizia rurale agli abbruciamenti passando per la promozione dei prodotti agricoli del territorio. Di questo e molto altro si è parlato durante il tavolo verde al quale hanno preso parte, oltre ai rappresentanti delle associazioni agricole e al consigliere Cangiano anche il sindaco Riccardo Tomatis, il vicesindaco Silvia Pelosi e l’assessore alle politiche sociali Marta Gaia per un focus sulla misura per la quale Albenga ha ottenuto 4 milioni di finanziamento PNRRper il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura.

“L’agricoltura rappresenta un fondamentale traino economico per Albenga con ricadute significative per tutta la piana. Approfondirò tutti i temi affrontati durante questo primo tavolo verde e ci incontreremo nuovamente dopo l’estate per fare il punto su alcune specifiche questioni” conclude il consigliere albenganese.

Come Coldiretti ha preso parte all’incontro la Presidente di sezione di Albenga Micaela Pizzo e il Direttore di Coldiretti Savona, Antonio Ciotta, che commentano: “Oggi è stato un primo momento per noi di fondamentale importanza nelle programmazioni future e nelle progettualità odierne. Un incontro necessario per programmare l’attività e settare i cronoprogrammi con l’appena avviata legislatura eletta,” spiegano.

“Come Coldiretti abbiamo inteso rimettere la nostra attenzione su alcune questioni che avevano caratterizzato il documento programmatico che avevamo presentato ai candidati sindaci durante la campagna elettorale, per sottolineare l’impegno concreto che porteremo avanti come sempre, con il sostegno dell’Amministrazione.” Tra le priorità che Coldiretti Savona ha evidenziato, c’è stato sicuramente il Regolamento di Polizia Rurale, che va sicuramente modificato e reso più pertinente alle esigenze delle imprese ed allo stesso tempo della cittadinanza. Ma non solo: si è discusso a proposito di gestione dei fuochi e della necessità di uniformità di approccio e di interpretazione delle norme da parte di tutti gli organi preposti al controllo. Si è inoltre affrontato il tema del bisogno di accelerazione sui lavori di manutenzione del territorio, rese necessarie soprattutto per una migliore gestione dell’acqua”.

"Un ringraziamento da parte di Coldiretti va inoltre a Giorgio Cangiano, Consigliere Comunale con delega all’agricoltura, che ha presieduto il tavolo e indirizzato le discussioni; oltre a lui, ci teniamo a ringraziare il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, per la tempestiva attenzione al settore dopo un solo mese dalle elezioni. Un inizio dalle buone premesse, dunque, e un gruppo di lavoro che come Coldiretti non possiamo che dirci soddisfatti di sederci al fianco per raggiungere, insieme, tutti gli obiettivi comuni preposti.”