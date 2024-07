L'estate andorese è in musica: il 14 luglio la 42esima edizione di EMA, poi Blues e Jazz

Prenderà il via il 14 luglio la 42esima edizione dell’Estate Musicale Andorese, a cui seguiranno il 19 luglio Andora in Blues e il 29 agosto Andora Jazz.

Quest'anno il Comune di Andora, promotore delle tre rassegne musicali, ha affidato l’organizzazione al Teatro dell’Opera Giocosa di Savona che ha selezionato spettacoli di pregevolissimo livello artistico grazie alla qualità e al curriculum dei musicisti coinvolti, tutti di fama internazionale, scelti con cura ed esperienza dal Direttore Artistico Maestro Giovanni Di Stefano.

L’obiettivo è quello di portare ad Andora spettacoli non banali e coinvolgenti anche per il pubblico non esperto che potrà ascoltare artisti quotati con cui la realtà savonese è in costante contatto in quanto Teatro di Tradizione inserito in una rete nazionale con i più grandi teatri d’Italia e con le più importanti realtà musicali appartenenti ai più svariati generi: non solo classica, ma jazz, blues, rock e anche pop.

Per l’anno 2024 è stato scelto di presentare una stagione sempre di elevato livello qualitativo, ma con l’intento di differenziarla dall’offerta del 2023.

Come l’anno scorso verrà proposto un concerto all’alba, sul panoramico Molo ThorHeyerdahl. Piazza Santa Rita e Piazza Santa Maria le sedi dei concerti. Per una estate, l’Estate Musicale Andorese, non si svolgerà anche nella chiesa dei SS Giacomo e Filippo

“Il Teatro dell’Opera Giocosa è convinto che la proposta sia estremamente varia e ricercata da risultare la migliore per il 2024 Andorese, crediamo altresì che il pubblico noterà il nostro impegno e la nostra passione nell’organizzare anche questa edizione – dichiarano gli organizzatori – Abbiamo scelto una selezione puntuale e ad hoc degli spettacoli perfetti per ogni situazione e, considerati i numerosi appuntamenti previsti, organizzati a monte seguendo uno schema di offerta mai ripetitivo, ma anzi sempre variegato, così da instillare la curiosità dell’avventore che oltre a poter godere di un’estate ricca di concerti, uscirà arricchito di conoscenza e della volontà di partecipare nuovamente, come siamo certi essere accaduto nella stagione passata”.

L’opera Giocosa unico Teatro di Tradizione della Liguria, da sessant’anni opera sul territorio ligure, soprattutto nella provincia di Savona, ma anche a livello nazionale ove organizza spettacoli in linea con i luoghi e i tempi in cui va a operare evitando di proporre spettacoli ampollosi e troppo ricercati, poco fruibili né viceversa manifestazioni banali e di bassa qualità.