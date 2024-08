Assegnato al cantautore Luca Barbarossa il premio "Alassio per la musica"

Assegnato a Luca Barbarossa il Premio "Alassio per la Musica"Ieri sera, venerdì 12 luglio, in Piazza Partigiani ad Alassio è stato assegnato a Luca Barbarossa il Premio Alassio per la Musica.

Il cantautore romano ha ricevuto questo nuovo e prestigioso riconoscimento da Stefano Senardi, direttore artistico del Premio.

Alla serata, durante la quale Luca Barbarossa ha intrattenuto il pubblico con alcuni dei suoi pezzi più celebri e con il racconto della sua storia artistica, sono intervenuti il sindaco di Alassio Marco Melgrati e Steve della Casa, direttore artistico di Ligyes – Alassio Genova Cultura Fest. Ha condotto l'evento Cristian Floris.