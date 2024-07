Varazze, deserta l'asta pubblica per la libera attrezzata del Solaro: il Comune ci riprova

E' andata deserta l'asta pubblica per la gestione della spiaggia libera attrezzata del Solaro e il Comune di Varazze ha deciso di riprovarci.

Lo scorso 12 luglio non sono state presentate offerte, così è stata revisionata la perizia tecnica ed è stato indetto un nuovo procedimento abbassando la richiesta del canone d'affitto a 6.000 euro, rispetto ai 17mila euro previsti nel primo bando, con lo scopo di incentivare la massima partecipazione da parte degli addetti del settore.

L'importo è stato determinato tenendo conto che il periodo di gestione indicato dalla nuova procedura, previsto dal 29/07/2024 al 30/09/2024 risulta limitato, non è prevista possibilità di proroga e qualora in caso di esito negativo alla pubblicazione del nuovo bando, risulterebbero, diversamente, spese a carico dell’Ente per le attività di gestione, nonchè in relazione alla necessità di garantire la copertura degli oneri in capo al Comune.

La scelta della gestione della spiaggia libera attrezzata comunale deriva dalla situazione normativa attuale in materia di concessioni demaniali marittime turistiche-ricreative, che prevede l’emanazione futura a livello nazionale di specifiche linee guida per la redazione di nuovi bandi dedicati all’assegnazione delle concessioni demaniali, nonché dalla futura pianificazione di settore.

Il Comune che non può garantire la gestione per una significativa carenza in organico non potendo ricorrere ad assunzioni di personale straordinario, ha pubblicato un nuovo bando così da ricercare un gestore per i restanti mesi estivi.