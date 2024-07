L'ingauno Rino Matafù finalista al Premio Lunezia Nuove Proposte 2024

Un giovane ingauno a Roma per le fasi finali del Premio Lunezia Nuove Proposte 2024. Si tratta di Rino Matafù che con il brano “Io sarò per te” ha partecipato al Premio Lunezia che mira a scoprire e spiegare il valore musical-letterario delle canzoni italiane.

Rino Matafù è un giovane tenore emergente, ma già noto per la partecipazione a concorsi e in ruoli teatrali. Proprio dalla sua partecipazione al concorso “Enzo Sordello” di Cuneo è nata la collaborazione con Nina Monaco, famoso soprano e vincitrice di numerosi premi musicali, con la quale collabora musicalmente.

Una grande emozione per Rino che è in attesa degli esiti delle finali che si sono svolte ieri, domenica 14 luglio.

Afferma Camilla Vio, assessore al turismo, eventi e giovani del Comune di Albenga: “Conosco Rino e so che ha uno straordinario talento. Siamo orgogliosi di avere giovani preparati che seguono le loro passioni e portano il nome di Albenga in giro per tutta Italia e non solo”. In attesa dell’esito del concorso tutta Albenga fa il tifo per Rino!