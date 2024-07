Loano, a 77 anni se n'è andato l'ex calciatore professionista Giovanni "Paolo" Merciai

Lutto a Loano per la scomparsa, all'età di 77 anni, di Giovanni "Paolo" Merciai.

Volto conosciuto nella comunità loanese, poteva vantare un passato da calciatore professionista: ex portiere, negli anni '70 aveva militato in Serie B e Serie C vestendo le maglie di Savona, Bari, Teramo e Reggina chiudendo poi la carriera proprio a Loano. Aveva inoltre legato il suo nome alla gestione, insieme alla famiglia, di uno stabilimento balneare a Ceriale.