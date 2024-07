"Organ Spectacular", concerto del maestro Stefano Pellini a Laigueglia per "DVA 2024"

Protagonista il maestro modenese Stefano Pellini. Si è diplomato in organo col massimo dei voti, ha completato i percorsi formativi di II livello in Discipline Musicali (Organo, indirizzo interpretativo) e Didattica della Musica, entrambi con lode. Perfezionatosi con L. F. Tagliavini, M. Torrent, A. Marcon, P. Westerbrink, B. Leighton, K. Schnorr, O. Mischiati, M. Imbruno, svolge un’intensa attività concertistica sia in veste di solista che in varie formazioni. Ha inaugurato restauri di importanti organi storici, nonché strumenti di nuova concezione. Ha inciso “Riverberi, 900 e oltre” per Elegia Records (giudizio “ottimo” della rivista “Musica”), e sue registrazioni sono state trasmesse dalla Radio Vaticana. Nel 2016 è uscito un CD monografico dedicato alla musica di J. S. Bach (giudizio “eccezionale” della rivista “Musica; del 2020 è un’incisione discografica su G. F. Händel, accolta anch’essa con favore.

Già organista titolare della All Saints’ Church di Sanremo dal 2000 al 2014, poi dell’Abbazia benedettina di San Pietro e della Chiesa di S. Maria delle Assi in Modena – al cui prezioso organo ha dedicato il CD “Organ music around Via Aemilia” (anch’esso giudizio “ottimo” della rivista “Musica”), delegato per gli organi dell’Arcidiocesi di Modena, è attualmente organista titolare della Cattedrale modenese; membro della giuria in concorsi organistici internazionali, ha tenuto circa settecentocinquanta concerti in Italia e all’estero (Europa, Giappone, USA).