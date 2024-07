Savona, atto terzo per i "giovedì di luglio": in piazza Sisto c'è Fabrizio Moro

Giovedì scorso Neri Marcorè ha incantato una piazza Sisto gremita ed entusiasta per oltre due ore di concerto, esperienza unica ed intensissima.

Questa settimana tocca a Fabrizio Moro prendere il timone e guidarci verso le “Nuove rotte musicali” con i suoi successi. Da Pensa, dedicato alle vittime della mafia – e premio Nuove Proposte e Mia Martini a Sanremo 2007, a Non mi avete fatto niente, scritta a quattro mani con Ermal Meta, canzone trionfatrice all'Ariston nel 2018. Una vita intera tour raccoglie tutto il bagaglio di Moro attraverso i brani più rappresentativi di un percorso artistico che lui stesso definisce come “una serie di fotografie, di immagini in sequenza, di disagi quotidiani e di vicende soprattutto autobiografiche”.

Un viaggio dentro se stessi attraverso la musica che per Fabrizio Moro è sempre stata una rotta guidata da una bussola orientata all'impegno sociale e alla necessità di trovare il coraggio di combattere contro le ingiustizie. Ad accompagnarlo nella navigazione ci saranno e alle chitarre, Luca Amendola al basso, alla batteria e il Junior Bielli al pianoforte.

“Siamo felici di aver portato a Savona una tappa esclusiva del tour di Moro come unica data ligure – dichiara il vicesindaco Elisa Di Padova - festival prosegue nella pluralità dei generi e dei pubblici portando nuova linfa al cuore della città” .

Come ogni giovedì, oltre al grande concerto di piazza Sisto IV, la città festeggia l'estate: dalle 18,00 le vie del centro cittadino si animano grazie alle iniziative dei commercianti tra intrattenimento, shopping e le eccellenze del food&beverage. Nonmancalospaziopergliapprofondimenticulturaligraziealleaperturestraordinarie dalle19,30 alle 23,30 della Pinacoteca Civica (con ingresso gratuito) e del Museo della Ceramica, oltre alle visite guidate alla Torre del Brandale che A' Campanassa propone tra le 21 e le 22 insieme alla musica del celebre chitarrista Renato Procopio.

Anche questo giovedì il piano di sicurezza per piazza Sisto IV prevede una capienza massima di tremila persone. L'area spettacolo sarà presidiata da personale della security che controllerà il numero di accessi ai varchi. Le persone potranno sempre entrare e uscire dall'area. Ai residenti e ai commercianti, ovviamente, sarà consentito in ogni momento raggiungere la propria abitazione o il proprio negozio.

Per facilitare chi arriverà a Savona in macchina, sono stati predisposti 295 parcheggi gratuiti presso il Centro Commerciale "Il Gabbiano" (chiusura alle ore 01). Oltre a questi parcheggi aggiuntivi, sono disponibili, come sempre, anche i parcheggi di piazza del Popolo (1000 posti all'aperto, in centro); via Piave (370 posti, a 5 minuti a piedi dal centro); parcheggio dell'Arsenale (271 posti, in Darsena).

La polizia municipale provvederà alla chiusura del traffico veicolare nelle aree interessate dalla manifestazione a partire dalle ore 16,30.

Come sempre, in questo tipo di manifestazioni, il Comune ha predisposto un'apposita ordinanza per il divieto di utilizzo di contenitori di vetro e di lattine, potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità.

Per seguire tutte le novità e gli aggiornamenti ci sono due pagine social dedicate, su Facebook: Savona Downtown Music Festival e su Instagram: @savonadowntownmusicfestival. Gli hashtag sono: #SDMF2024 #Savona2027 #SavonaDowntown.

Attività collaterali e a cura dei commercianti e delle vie: palco di piazza del Popolo ore 19,30: concerto dell'Orchestra del Liceo Scientifico "Grassi"; via Verzellino: musica con DJ set, presentazioni, danza, calisthenics e altre attività sportive; via Manzoni: Shopping ed esposizioni; via Luigi Corsi: intrattenimento musicale, con Centro Danza e Savate Kick Box; corso Italia: Aperitivo, food e apericena con DJ set "Piazza Jasper", intrattenimento con danza; via Montenotte: Intrattenimento, animazione, sport e musica dal vivo; via Astengo: Esposizioni, cene a tema, truccabimbi, giochi; Via Guidobono: cena con DJ set; corso Italia (zona piazza Giulio II): apericena con stand e DJ set Via Caboto: Musica dal vivo e apericena; via Garassino: serate enogastronomiche a tema e musica dal vivo Via Ratti: Apericena a tema; piazza Pertini: Dj Set; via Paleocapa (zona Torretta): esposizioni sotto i portici; piazza Mameli (quadrilatero): circuito enogastronomico e animazione a tema con scuole di danza e palestre; via Pia e centro storico: shopping e intrattenimento.