Albenga, il Pd ingauno: “Abbandono dell’aula consiliare della minoranza arrogante e ingiustificato”

“Non rispettare le sedi istituzionali è il primo passo per allontanare la gente dalla politica, e la politica dalla gente. Il consigliere (e candidato sindaco perdente) Nicola Podio, con la sua compagine, ce l'ha messa tutta, ancora una volta, per farlo attraverso il solito atteggiamento arrogante ed un ingiustificato abbandono dell'aula consigliare”.

Lo affermano dal Circolo del Partito Democratico di Albenga, all’indomani del Consiglio comunale che si è svolto lunedì 15 luglio e che ha visto, prima il consigliere del Gruppo Indipendente Nicola Podio abbandonare la sala consiliare per aver ricevuto il diniego da parte del presidente del Consiglio Alberto Passino, che non gli ha dato la parola in quanto richiesta con qualche secondo di ritardo, poi l’intera minoranza che in blocco ha abbandonato la seduta in seguito alla richiesta di sospensione della pratica al punto 11 riguardante la “Modifica e integrazione del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18.03.2024” per una condivisione in sede di commissione, ma la richiesta è stata votata e respinta dalla maggioranza.

“Il rispetto del Consiglio comunale, del suo presidente, dei suoi regolamenti e soprattutto della cittadinanza rappresenta tutta la differenza che si è ben palesata alle urne – continuano i dem ingauni -. Non ce ne voglia il buon Nicola Podio, ma la politica è ben altra cosa e quella della provocazione ad ogni costo oltre a non pagare, mette in imbarazzo Albenga intera. Evidentemente, però, questo è l'unico risultato che è in grado di ottenere...contento lui”.

“Fortunatamente, anche il consigliere Distilo non smentisce sé stesso e, superando il suo degno ‘compare’, definisce ‘quattro gatti’ il pubblico in sala e a casa – aggiungono -. Evidentemente il rispetto continua a non essere di casa nell'eterna opposizione ingauna. Questa non tradisce mai sé stessa, ma nel suo narcisismo non sembra accorgersi che lo fa con tutta la città”.

“E se il sipario cala con l'abbandono dell'aula da parte della squadra di Podio – concludono -, lo spirito collaborativo tanto millantato non è nei fatti, che sono poi quelli che contano”.