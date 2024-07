Liste d’attesa neuropsichiatria infantile, Ioculano (Pd): "Più di sei mesi per erogare fondi alle Asl e non si sa ancora quanto è stato assegnato alle famiglie"

"Sono passati più di sei mesi da quando durante la seduta di bilancio di dicembre sono stati approvati 3milioni di euro per ridurre le liste d’attesa di neuropsichiatria infantile e oggi, l’assessore Gratarola risponde che sono stati assegnati alle Asl con una delibera di aprile".

Cosi il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano dopo la discussione in aula della sua interrogazione sull’erogazione dei fondi per neuropsichiatria infantile.

"Quattro mesi per una delibera e ancora non si sa se le famiglie hanno ricevuto le risorse necessarie per la riabilitazione dei propri figli. Un lasso di tempo lunghissimo per chi da oltre 18 mesi aspetta di poter dare la giusta cura ai propri figli. Presenteremo un’altra interrogazione in cui chiederemo alla Giunta quanto è stato puntualmente assegnato alle singole famiglie dalla rispettiva Asl e se i fondi sono stati erogati. Non si può più tergiversare”, conclude Ioculano.