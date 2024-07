Nuovo Piano Organizzazione Aziendale Asl2, il sindaco Russo chiede la convocazione di una commissione consiliare

Una richiesta di convocazione della terza commissione consiliare per poter ricevere informazioni dal direttore generale dell'Asl2 Michele Orlando dopo la presentazione del nuovo piano di Organizzazione Aziendale. Ad inviarla il sindaco di Savona Marco Russo al presidente della commissione Carlo Frumento e al presidente del consiglio comunale Franco Lirosi.

"A seguito dell'avvenuto svolgimento del Comitato di Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci Asl2, in data 9 luglio 2024, relativo alla presentazione da parte della stessa Azienda Sanitaria del nuovo Piano di Organizzazione Aziendale - P.O.A. - presentato in Regione ed in attesa di approvazione, ritengo importante the questi argomenti siano discussi anche con i Consiglieri comunali - scrive il primo cittadino savonese - chiedo di voler convocare la Commissione competente - nella quale sia prevista l'audizione del Dr. Michele Orlando, per consentire ai Consiglieri comunali di trattare dei temi in argomento anche alla sua presenza".

Il nuovo assetto aziendale introduce una significativa riorganizzazione con l'istituzione di 12 dipartimenti, tra cui spicca il nuovo Dipartimento Oncologico, una novità assoluta per Asl2 visto che finora era Struttura Complessa afferente al Dipartimento medico.

Tra le nuove strutture complesse previste, si evidenziano la Medicina d'Urgenza DEA 2° livello e la Chirurgia Senologica di Area Vasta che comprende l'Asl1 Imperiese e quella, per l'appunto, dell'Asl2 Savonese, oltre a strutture territoriali di grande rilevanza come l'Assistenza e Residenzialità Disabili, la Psichiatria Territoriale e la Neuropsichiatria Infantile.

Sono state inoltre annunciate nuove strutture semplici dipartimentali, tra cui la Nutrizione Clinica e le Malattie del Sangue. Il POA, sempre secondo quanto contenuto nella nota aziendale, prevede anche diversi accorpamenti che coinvolgono la Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri (DMPO), le farmacie, il Coordinamento delle Professioni Sanitarie e le Malattie Infettive; in quest'ultimo caso il MIOS di Albenga sarà accorpato alla struttura complessa di Malattie Infettive di Savona. Gli Affari Generali e Legali, inoltre, includeranno anche la Comunicazione e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

La nuova organizzazione entrerà in vigore e inizierà a produrre effetti a partire da settembre.