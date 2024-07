"Comics & Fantasy" a Dego: tutto pronto per il Palio dei Rioni

Il 19 e 20 luglio, il paese di Dego si trasformerà in un vivace palcoscenico per il mitico Palio dei Rioni, giunto all'undicesima edizione. L'evento, atteso da grandi e piccini, promette due serate di puro divertimento, arricchite da street food, ottimi cocktail e tanta musica nella via centrale del paese.

Quest'anno, il tema scelto è "Comics & Fantasy", un invito a lasciarsi trasportare in mondi fantastici e avventurosi. I sette rioni di Dego hanno scelto di ispirarsi a celebri fumetti e film per questa edizione del Palio, tra cui One Piece, Mario Kart, Avatar, Il Signore degli Anelli, Harry Potter, La Fabbrica di Cioccolato e Lupin. I visitatori sono caldamente invitati a partecipare in cosplay, soprattutto il sabato, per aggiungere un tocco di magia e fantasia all'atmosfera.

La serata di venerdì prenderà il via con un imperdibile spettacolo degli Animal House Band, seguito dall’energia dei Party Fool Band. Ma non è tutto. Ci sarà la presentazione ufficiale dei sette palioni, i campioni dei rioni in gara. Non mancheranno inoltre esibizioni di danza a cura di La danza è..., oltre a divertenti attività per i più piccoli come il volley e i giochi di legno.

Il clou dell’evento sarà sabato sera, con la grande sfilata dei carri alle ore 21:00. I rioni, con i loro carri a tema, marceranno per le vie del paese in un’esplosione di colori e creatività. A seguire, la sfida dei palioni animerà la serata con competizioni avvincenti. La festa continuerà con una DJ night a cura di Drop Events, per ballare e divertirsi fino a tarda notte.