"Parole ubikate in mare", Vinicio Marchioni presenta il libro "Tre notti" ad Albissola

Dopo i seguitissimi incontri con Sigfrido Ranucci, Tomaso Montanari, Antonio Scurati, Carlo Cottarelli, Stefano Nazzi e Giacomo Papi, entra nel vivo la rassegna 'Parole ubikate in mare' con uno dei più amati attori italiani.

Venerdì 19 luglio alle ore 21,15 in piazza della Concordia ad Albissola Marina, incontro con l'attore e scrittore Vinicio Marchioni e presentazione del romanzo "Tre notti" (Rizzoli). L'evento sarà moderato da Renata Barberis.

“Tre notti” è il racconto di un’adolescenza che esplode per poi ricomporsi lentamente, faticosamente, nel tempo. Un romanzo di formazione sorprendente, duro e dolcissimo, la prima prova narrativa di uno degli attori più amati e popolari del cinema italiano (“Romanzo criminale”, “C'è ancora domani”, “Venti sigarette”, ecc).

Periferia di Roma, 1991. Andrea ha quindici anni e sua madre lo accompagna per l’ultima volta a vedere il padre, o meglio ciò che resta di quell’uomo che da tempo li ha abbandonati per andare a vivere con un’altra donna e che adesso un cancro si sta finendo di mangiare, questione di poche ore.

Sconvolto da quell’incontro, quasi febbricitante di dolore, di rabbia e rimpianti, il ragazzo ruba la macchina del nonno e scappa facendo perdere ogni traccia di sé anche a sua madre. Un coro di indimenticabili personaggi maschili irrisolti accompagnerà Andrea lungo tre notti decisive, in un viaggio alla scoperta di se stesso e di un padre che, in fondo, non ha mai conosciuto.