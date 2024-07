"Best of Guitar & The Mullers” coniuga grande musica e solidarietà, il 2 agosto un concerto a Millesimo per i 160 anni della Croce Rossa

Venerdì 2 agosto, alle ore 21, presso gli impianti sportivi di via Mameli, si terrà il concerto "Best of Guitar & The Mullers” 10° Anniversary con Stef Burns e Manuel Boni. L’evento, a conclusione dei festeggiamenti del Luglio millesimese, è organizzato dalla Croce Rossa di Millesimo in occasione dei 160 anni della Croce Rossa Italiana.

Un’iniziativa che coniuga la grande musica con la solidarietà e l’impegno sociale, infatti il ricavato, tolte le spese, verrà utilizzato per l'acquisto di presidi medici, alimentari e farmaci per le persone e le famiglie bisognose.