Stop ai mezzi pesanti sulla Ss334 a Stella, transiteranno da Ellera dal 26 agosto al 15 settembre

Stop ai mezzi pesanti sulla SS334 a Stella dal 26 agosto al 15 settembre con il transito che sarà possibile sulla Sp2 ad Ellera.

La decisione è stata presa in quanto verranno effettuati dei lavori nella curva finale del cantiere presente con il posizionamento del semaforo nei pressi dell'abitato di San Giovanni che non consente di fatto, per il restringimento della carreggiata, il passaggio dei camion.

Dopo un vertice in Prefettura ieri è stato effettuato un sopralluogo ad Ellera con la presenza di Anas e i sindaci dei comuni di Stella Andrea Castellini e di Albisola Maurizio Garbarini.

Il transito dovrebbe essere previsto dalle 8 alle 18 con la presenza sul posto dei movieri a regolare il traffico in caso di incrocio di due mezzi. Dalle 18.00 alle 8 del giorno successivo sarebbe previsto il divieto ai mezzi pesanti.

"I cantieri sulla SS334 sono necessari per far sì che i semafori vengano definitivamente rimossi, di conseguenza esistono dei momenti nel quale ci sono dei compromessi da trovare perchè vogliano strade sicure e idonee al corretto transito - ha detto Castellini - Reputo necessario il fatto che i cantieri siano 'tutelati' e auspico, ed è verosimile che accada, che tutto vada a buon fine per il transito sulla Sp2. Ringrazio la Prefettura per il ruolo di coordinamento che sta svolgendo nei confronti di tutti gli enti in causa".

"Abbiamo cercato di capire quali possono essere le criticità e quali sono le caratteristiche, gli accorgimenti, per creare meno disagi possibili - ha spiegato Garbarini - la Sp2 di Ellera non è adatta a sopportare il transito dei tir in quanto è in un centro abitato e non si possono vietare i parcheggi a lato strada, ma sarà comunque una soluzione temporanea".