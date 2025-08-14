I sindaci scrivono al Commissario dell'Autorità di sistema portuale sulla scelta del nuovo Segretario Generale

I sindaci di Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Bergeggi, Quiliano e Vado Ligure, insieme al Presidente della Provincia di Savona, hanno scritto una lettera congiunta aMatteo Paroli, Commissario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

La lettera è stata inviata in seguito alla nomina di Paolo Piacenza a Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale di Gioia Tauro. Anche se Piacenza continuerà temporaneamente a svolgere le sue funzioni di segretario generale presso l'AdSP del Mar Ligure Occidentale, i firmatari riconoscono che, se l'incarico dovesse diventare a lungo termine, sarà necessaria una nuova nomina.

Considerando l'importanza di tale decisione per il futuro del porto, gli enti locali che compongono il "tavolo del porto" hanno voluto esprimere il loro pensiero, che riflette anche quello dell'intero cluster portuale savonese e dei soggetti legati agli scali di Savona e Vado. La lettera sottolinea che i sindaci hanno apprezzato le prime dichiarazioni di Paroli, nelle quali ha dimostrato una chiara visione del sistema portuale, caratterizzato dalla necessità di valorizzare tutti gli scali, e la volontà di un rinnovamento organizzativo.

Per queste ragioni, i sindaci ritengono fondamentale che Paroli nomini una persona di sua fiducia, con le necessarie competenze ed esperienza, in grado di attuare la sua visione di un sistema unificato tra gli scali di Genova, Savona e Vado.

I firmatari offrono il loro pieno appoggio e condivisione per l'opera di rilancio e rinnovamento proposta da Paroli, esprimendo la certezza che si possa aprire un percorso nuovo per costruire un sistema coeso e competitivo a livello europeo. La nomina del nuovo Segretario Generale viene vista come un passo fondamentale in questa prospettiva.

















