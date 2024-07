Savona, svolto esame autoptico su Laura Guazzotti: effettuati prelievi per i tossicologici e istologici

Non sono emerse particolari novità ma sono stati effettuati i prelievi per effettuare gli esami istologici e tossicologici.

Questo l'esito dell'autopsia che è stata svolta questo pomeriggio dal medico legale Luca Vallega sul corpo di Laura Guazzotti, la 68enne trovata senza vita in un appartamento di Piazzale Moroni a Savona.

Oltre ad un'ecchimosi presenti sul petto e ad altri lividi sono stati effettuati come routine gli esami che avranno un esito probabilmente entro 60 giorni.

Il medico legale, sopraggiunto, aveva proceduto ad un primo esame del cadavere dal quale sono emersi lividi sul corpo della donna, dopodiché la salma era stata affidata all’Autorità Giudiziaria per il successivo esame autoptico effettuato poi quest'oggi.

Dalle affermazioni dell’uomo sono state evidenziate sin da subito molteplici contraddizioni tra quanto dichiarato e quanto emerso, anche in ordine alle modalità di ritrovamento del cadavere.

Dagli accertamenti effettuati nell’immediatezza non risultavano esserci stati precedenti interventi per liti tra i due. La coppia risulta già segnalata ai servizi sociali comunali per pregresse situazioni di disagio.