Il confronto arricchisce l'estate del Lions Club Doria Loano: ospiti i ragazzi del progetto "Campi e Scambi Giovanili"

Una serata all'insegna del confronto quella dello scorso lunedì 15 luglio per il Lions Club Loano Doria, che ha ospitato a cena sedici ragazzi arrivati tramite il programma “Campi e Scambi Giovanili” del Lions International.

Un progetto presente in tutto il mondo per i giovani di età compresa fra i quindici e i ventidue anni, con l'intento di creare e promuovere uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo.

I ragazzi, in questo caso loanese provenienti da molti Paesi europei, dagli Stati Uniti e dal Messico, vengono ospitati per una settimana in famiglia e per quattordici giorni in un campo giovani, in parte in sede fissa e in parte itinerante.

Ad accompagnare i ragazzi era presente la camp director Marisa Gardino, la tesoriera Nicoletta Nati e il coadiuvante del camp leader Lorenzo Scaglione. Presenti anche il presidente del Leo Club Loano Doria, Davide Ferraro, e la presidente del Lions Club Albenga Host, Cristina Siniscalchi.

“E' stata un'esperienza davvero unica poter interagire con ragazzi di culture e lingue differenti. Un arricchimento per tutti noi e l'orgoglio di poter dare l'opportunità a molti giovani per coltivare l'inclusione e la conoscenza”, dichiara il presidente del Lions Club Loano Doria, Luana Isella.