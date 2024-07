Fabrizio Moro incanta Savona con il tour "Una vita intera"

Emozioni, parole e musica: la serata di giovedì 18 luglio del Savona Downtown Music Festival con protagonista Fabrizio Moro è stata un successo. L’artista romano ha portato in piazza Sisto, dove è allestito il palco, le canzoni più significative della sua carriera, offrendo una selezione che ha toccato il cuore di tutti i presenti, accompagnata dalla voce carica di emozione che dagli esordi lo contraddistingue. Canzoni come Pensa, Il senso di ogni cosa, Portami via, Non mi avete fatto niente (portata sul palco del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2018 insieme a Ermal Meta) e Il Sole sono state cantate in coro dal pubblico presente. Hanno suonato sul palco Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.

I veri fan hanno iniziato a occupare i posti davanti alla transenna per l’unica data in Liguria del loro beniamino fin dal pomeriggio, accogliendo poi con entusiasmo il suo arrivo sul palco e attendendone l’uscita per chiedere un autografo, scattare un selfie o semplicemente congratulandosi con lui.

La tappa savonese del tour "Una vita intera" ha confermato ancora una volta il talento e la capacità di Fabrizio Moro di emozionare e coinvolgere il pubblico, regalando una serata che resterà a lungo nel cuore di tutti i presenti. Savona ha salutato l’artista con un lungo applauso e la promessa di continuare a seguirlo con lo stesso affetto e passione di sempre.

Il prossimo appuntamento targato Savona Downtown Music Festival sarà giovedì 25 luglio, sempre in piazza Sisto, per il concerto gratuito del gruppo torinese Eugenio in Via di Gioia.