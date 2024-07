"Il mare in piazza. Bellezze e fragilità del mare di Laigueglia", una serata di divulgazione scientifica sulla terrazza Giuliano

Si svolgerà giovedì 25 luglio alle ore 21.30 sulla terrazza Giuliano la serata di divulgazione scientifica “Il mare in piazza. Bellezze e fragilità del mare di Laigueglia. Portiamo il mare fuori dal mare per farlo conoscere a tutti” a cura dell’associazione sportiva dilettantistica InfoRmare e della biologa marina Monica Previati, in collaborazione con il Comune di Laigueglia. Un appuntamento di educazione ambientale interamente dedicato alla scoperta del mare, per approfondire la conoscenza delle meraviglie che l’ambiente sottomarino cela, e maturare consapevolezza delle tante fragilità che minacciano questo peculiare ambiente, di importanza centrale anche per la vita umana sul pianeta.

La conoscenza del mare è infatti uno dei presupposti per la sua tutela e protezione. Biologi ed esperti accompagneranno alla scoperta degli ecosistemi marini, tanto determinanti negli equilibri del pianeta quanto delicati. Tra chiacchiere e suggestivi video subacquei, girati proprio a Laigueglia, la serata sarà un viaggio che porterà il pubblico a conoscere alcuni degli abitanti delle zone di mare che si aprono proprio davanti al borgo ligure, e a toccare con mano la criticità rappresentata dall’inquinamento, specie di plastiche disperse sui fondali.

«La collaborazione con Informare è molto importante per il nostro Comune – sono le parole del Vicesindaco Ing. Andrea Zancanaro – perché consente di realizzare serate di approfondimento ed informazione sul nostro mare, le coste, l’ecosistema, appuntamenti sempre molto seguiti e formativi per tutti coloro che frequentano le nostre spiagge».

Un mare fragile, tutto da conoscere, ma anche da rispettare. La serata prevede anche un approfondimento sul tema della sicurezza in mare, con racconti e spiegazioni utili per tutti i bagnanti che quotidianamente vivono le spiagge e il mare di Laigueglia. Il 25 luglio è infatti la Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento, un'iniziativa dell’OMS che segue la Risoluzione dell’ONU dell’aprile 2021 e che mira a evidenziare il tragico e profondo impatto dell'annegamento e a offrire strategie di prevenzione salvavita. Quest’anno in Italia tutte le località #BandieraBlu, tra cui anche Laigueglia, dedicheranno la giornata alla sensibilizzazione e all’informazione sulla necessità di prevenire annegamenti, attraverso incontri con istituzioni e operatori, e dimostrazioni sulla sicurezza in spiaggia e sul primo soccorso. Per questo motivo, alla serata sulla terrazza Giuliano interverrà anche la Capitaneria di Porto di Laigueglia, e saranno inoltre ospiti i bambini che hanno partecipato all’evento World Drowning Prevention Day del pomeriggio.

“Il mare in piazza. Bellezze e fragilità del mare di Laigueglia” è una serata gratuita e aperta a tutti, adulti e bambini, appassionati di natura e semplici curiosi. L’iniziativa si svolge in collaborazione con il Comune di Laigueglia per portare il mare fuori dal mare e farlo conoscere a tutti e fa parte del programma di eventi della missione 1 componente 3 intervento 2.1 Attrattività dei borghi storici - Progetto Locale di rigenerazione culturale e sociale “Blue as a cultural brand”.