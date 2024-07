"Parole ubikate in mare" ad Albissola, Massimo Polidoro presenta il libro "La meraviglia del tutto

Domenica 21 luglio alle ore 21:15, in piazza della Concordia ad Albissola Marina, nell'ambito della rassegna "Parole ubikate in mare", si terrà un evento imperdibile per gli appassionati di divulgazione scientifica e conoscenza: il giornalista e divulgatore Massimo Polidoro presenterà il libro "La meraviglia del tutto. Conversazioni con Massimo Polidoro" (Mondadori).

L'incontro sarà moderato da Renata Barberis e Lorenzo Caviglia, con intermezzi musicali curati dalla flautista Silvia Schiaffino.

“Questo è probabilmente l'ultimo libro che scrivo. Adesso vorrei dire anch'io quello che penso, le domande che mi pongo, le cose che ho compreso..." Da tempo Piero Angela lavorava a queste pagine, frutto di un confronto con il suo storico collaboratore Massimo Polidoro (scrittore, giornalista, docente universitario, autore di “SuperQuark”).

Una conversazione sui massimi sistemi: l'universo, la natura, l'uomo. Una lezione di vita che accompagna il lettore in un viaggio alle origini dell'uomo, questo "pezzetto di universo che ha acquisito la capacità di voltarsi indietro e di ricostruire la propria storia straordinaria". La grande capacità narrativa di Angela cattura la curiosità del lettore e lo trascina nell'affascinante avventura della conoscenza. Questo libro non sarebbe stato possibile senza Polidoro, l'allievo che nel corso di trent'anni ha "interrogato" il maestro stimolandolo con le sue domande. Che sono poi le stesse che tutti noi ci facciamo.

In caso di pioggia l'incontro si terrà al coperto al museo muda, adiacente alla piazza.