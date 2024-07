Nuovo ciclo di incontri a casa di Toti: ad Ameglia andranno Matteo Salvini, Marco Scajola e Ilaria Cavo

Dopo l’interrogatorio di garanzia a distanza, è arrivato l’ok della Gip Paola Faggioni al nuovo ciclo di incontri nella casa di Ameglia dove Giovanni Toti si trova agli arresti domiciliari con le accuse di corruzione, falso e finanziamento illecito.



Prima della nuova misura cautelare, arrivata ieri, era previsto per oggi l’arrivo del leader della Lega, Matteo Salvini, e per domani mattina quello dell’assessore regionale, Marco Scajola. Riunioni non annullate, quindi, ma solo rinviate. Inoltre, ora si aggiunge anche la richiesta di incontrare Ilaria Cavo, coordinatrice regionale della Lista Toti.

Ora resta solamente da attendere che Salvini, Scajola e Cavo inseriscano in agenda la data e l’orario della loro visita nella casa di Ameglia. Così come ha fatto qualche giorno fa l’assessore Giacomo Giampedrone, iniziale apripista del trittico che si sarebbe poi dovuto completare con Salvini e Scajola.