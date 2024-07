Savona, lavori in via Stalingrado per la messa in sicurezza del Rio Molinero accordo con Rfi per la viabilità alternativa

I prossimi lavori di messa in sicurezza del Rio Molinero riguarderanno la parte di via Buonarroti, a Valle dia via Bove, e via Stalingrado.

L'intervento su via Stalingrado sono molto complessi ; prevedono la demolizione e ricostruzione, ad una quota superiore, della tombinatura su Rio Molinero. Un intervento che comporterebbe l'interruzione della viabilità a doppio senso con l'installazione di un senso unico alternato regolato da semaforo.

Via Stalingrado è però il nodo di collegamento tra il casello autostradale, il centro città e il porto e un senso unico alternato sulla via Stalingrado comporterebbe un notevole disagio alla circolazione stradale.

A questo proposito il Comune ha avviato dei colloqui con

la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI), proprietaria di Parco Doria, il del parco ferroviario che si trova immediatamente a valle della via Stalingrado. Negli incontri il Comune ha proposto la possibilità di realizzare una corsia temporanea in direzione Savona nelle aree ferroviarie, in modo da evitare il senso unico alternato sulla via Stalingrado.

"Siamo soddisfatti perchè siamo riusciti a fare una buona operazione che ci consente di evitare di istituire il senso unico alternato che avrebbe creato grossi disagi al traffico – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Nello Parodi – Il lavori sono stati consegnati e dovrebbero partire a settembre. Faremo un incontro pubblico con la popolazione per presentare il progetto".