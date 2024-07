Ha 19 anni la più giovane laureata d’Italia: è Gaia De Domenico di Noli

Si chiama Gaia De Domenico, è di Noli e a 19 anni è la più giovane laureata italiana.

Gaia ha appena conseguito la laurea in Biologia e Scienze dei Materiali (STEM) presso l'Università di Loughborough. La sua tesi di ricerca, presentata lo scorso 19 luglio, ha esplorato un innovativo materiale biologico intelligente, capace di muoversi in risposta a specifici impulsi. Questo materiale ha il potenziale per rivoluzionare vari settori, tra cui quello medico.

Gaia è stata accettata all'università all'età di 16 anni e il suo primo anno di studi è stato parzialmente finanziato da una borsa di studio della Fondazione Pietro Pittini di Trieste.

Nonostante la diagnosi di dislessia e ADHD, Gaia ha superato ogni sfida. Se talvolta queste condizioni sono considerate un "problema" nel contesto scolastico, in Inghilterra il metodo di studio e di insegnamento è stato adattato per supportare gli studenti dislessici e affetti da ADHD, garantendo che non vi fossero differenze tra i ragazzi. Questo ambiente inclusivo ha permesso a Gaia di eccellere e di dimostrare che, con il giusto supporto, ogni ostacolo può essere superato.

Gaia è inoltre una ragazza sportiva e ha praticato canoa polinesiana sotto lo CSEN sezione di Savona. Lo sport ha sicuramente contribuito a formare il suo carattere e a insegnarle a non arrendersi davanti agli ostacoli.

Gaia spera ora di poter rappresentare un esempio per tutti i ragazzi dislessici o con ADHD.

Le persone dislessiche spesso eccellono nella capacità di pensare fuori dagli schemi, proponendo idee eccellenti e non ortodosse che non sono solo fresche, ma anche redditizie. Un'altra caratteristica di alcuni dislessici è la capacità di utilizzare il ragionamento logico in modo critico.

La sua eccezionale carriera accademica e il suo contributo alla ricerca scientifica fanno di lei un esempio di dedizione e talento, dimostrando come le nuove generazioni possano portare avanti scoperte rivoluzionarie.