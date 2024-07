Premiato da Assonautica, il piccolo Manuel racconta un’emozionante escursione in barca a vela

Riceviamo e pubblichiamo con piacere la lettera di Manuel Balza della 4^ classe Scuola Primaria “Mameli” di Savona, tra gli 86 alunni premiati quest'anno per il concorso di disegno "Proteggiamo il mare" di Assonautica. Il piccolo Manuel è uno dei 10 sorteggiati per un'escursione in barca a vela che si è tenuta lo scorso 17 luglio sulla “Ventus”. Grazie Manuel per averci reso partecipi delle sue emozioni.

“Ciao sono Manuel, appena mi sono svegliato la mattina del fatidico giorno, avevo un po' di curiosità, che è stata la prima emozione.

Arrivati al molo l'ansia saliva, ma appena ci siamo imbarcati ho notato che tutto era bello e affascinante rispetto a quello che credevo. Mi ha sorpreso che, quando arrivavano ondine un po' più alte verso una certa direzione, la barca si inclinava dalla parte opposta.

È stato spettacolare vedere le vele che si spiegavano e si gonfiavamo di vento, per non parlare di tutti i termini tecnici che sentivo. Successivamente mi sono rattristato perché mia sorella non voleva fare il bagno però, visto che era in tutti i sensi la mia giornata (non so bene come spiegarlo), il capitano della barca mi ha annunciato che sarebbe venuto con me. Sono subito saltato in piedi dalla gioia.

Una volta arrivati al largo tra Albisola e Celle, ad una distanza di 200 metri, il capitano ha dato l'ordine di calare l'ancora per fare il bagno. Io eccitato mi sono tolto immediatamente la maglia e ho aspettato il capitano per tuffarmi e rinfrescarmi da tutto il caldo che faceva. Quando ho aperto gli occhi sott'acqua mi è venuta una certa paura perché vedevo, rispetto a riva, l'acqua molto più scura, ma dopo un pochino la paura mi è passata, ma era ora di salire in barca (purtroppo) per tornare a riva e ringraziare i due Skipper per questa giornata indimenticabile”.