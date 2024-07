Serata movimentata ad Albenga: due persone in escandescenze per la musica e una rissa a notte fonda

Notte movimentata ad Albenga.

Intorno a mezzanotte e mezza in piazza Domenico Trincheri, nel centro storico di Albenga, un anziano, esasperato dal rumore e dalla musica del Palio Storico, regolarmente autorizzata fino alle 2, è spuntato dalla finestra con un fucile, seminando il panico tra la folla che si stava divertendo alla festa (leggi QUI).

Immediatamente sul posto i volontari della Protezione Civile di Albenga con il consigliere delegato Antonio Caviglia, i Carabinieri, la Polizia locale e i militi della Croce Bianca, successivamente raggiunti dal sindaco Riccardo Tomatis, la vicesindaco Silvia Pelosi e numerosi membri dell’Amministrazione comunale.

Per consentire alle forze dell’ordine di operare, l’area è stata temporaneamente transennata. Dopo che i Carabinieri hanno sedato gli animi e appurato che l’arma da fuoco imbracciata dall’uomo era scarica, il novantenne è stato trasportato in via precauzionale al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per alcuni controlli. Poi, un’altra persona è andata in escandescenze e ha cominciato a inveire, prima nei confronti dei membri dell’Amministrazione, poi nei confronti dei Carabinieri, i quali lo hanno portato in caserma.

Più tardi, intorno alle 3 della notte, gli animi si sono scaldati anche nella vicina piazza delle Erbe, dove si è consumata una rissa che ha reso necessario un nuovo massiccio intervento dei Carabinieri. Sul posto anche i militi della Croce Bianca di Andora e i sanitari del 118,

Nella colluttazione tra diverse persone, tra cui alcuni addetti alla sicurezza, una persona è rimasta gravemente ferita perché colpita da un'arma da taglio ed è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso. Il ferito non è in pericolo di vita.

Sull’episodio, sono in corso le indagini dei carabinieri.

L'Amministrazione comunale tutta coglie l'occasione per ringraziare le forze dell'ordine, gli agenti della polizia locale, la security e tutti i volontari impegnati in ogni manifestazione ed evento e in particolare durante le sere del Palio Storico di Albenga.