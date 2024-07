Ex chiesa del Pero di Varazze, il Comune punta alla realizzazione di un'area ad utilizzo pubblico

Rendere fruibili le aree al pubblico. Questo uno degli obiettivi dell'amministrazione comunale di Varazze in merito alla zona che ospitava l'ex chiesa sconsacrata della S.S. Annunziata della frazione del Pero demolita lo scorso anno dopo che il 5 dicembre del 2022 era crollata una porzione del tetto che aveva portato il sindaco a firmare un'ordinanza di allontanamento e l'interdizione temporanea dagli stabili nelle aree e nelle abitazioni presenti nel raggio di 10 metri circa dal perimetro del fabbricato della chiesa.

Con tre famiglie che erano potute tornare nelle loro case nel settembre del 2023.

L'area era stata così messa in sicurezza e dopo la demolizione della canonica, l'abbassamento del campanile era stato richiesto dalla Soprintendenza, un ulteriore intervento che aveva di fatto allungato le tempistiche per il rientro delle famiglie a casa.

"L'intenzione è di rendere fruibili un domani quelle aree. Dovremo sederci intorno ad un tavolo con la Diocesi e l'Istituto per il Sostentamento del Clero, per capire se è fattibile che la zona possa diventare di pubblico utilizzo" ha detto il sindaco Luigi Pierfederici.

Il Comune pare comunque abbia già una sorta di accordo con la Diocesi, con il Vescovo che aveva già dato il via libera per la donazione dell'area di propria proprietà. Il perimetro della chiesa è infatti di proprietà della parrocchia e l'area a fianco che è stata totalmente abbattuta è invece dell'Istituto per il Sostentamento del Clero.