Torna ad Albenga l’International Musical Theatre Summer Camp diretto da Stefania Fratepietro

Torna ad Albenga, per il secondo anno consecutivo, l’“International Musical Theatre Summer Camp”, il primo campus in Italia di arti performative (canto, ballo, teatro e musica) diretto da Stefania Fratepietro, artista di livello internazionale.

Il Campus è ideato dall’Associazione Mediterrarea in collaborazione con la Gypsy Musical Academy con il patrocinio del Comune di Albenga.

Il Camp è rivolto a tutti gli attori, cantanti e ballerini di tutte le età e livello e terminerà domenica 28 luglio. Spettacolo finale sabato 27 luglio con uno spettacolo in Piazza San Michele alle ore 21.

“Siamo molto soddisfatti di poter ospitare nuovamente l’International Musical Theatre Summer Camp di Stefania Fratepietro, una grandissima artista che ha sempre nel cuore Albenga – affermano dall’Amministrazione ingauna -. Il Camp porterà nella nostra città artisti di livello internazionale e studenti provenienti da tutta Italia e non solo. Ringraziamo Stefania e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’“International Musical Theatre Summer Camp” per la splendida collaborazione”.

IL CORPO DOCENTI

Stefania Fratepietro: direttrice artistica del Summer Camp, docente di canto, tecnica e regia. E’ uno dei nomi di punta del teatro musicale italiano ed estero. Vincitrice dei “Musical Theatre Awards” come migliore attrice protagonista; performer protagonista di oltre 40 musical tra i quali: “La Divina Commedia” (Beatrice), “Rent” (Mimi), “Cats” (Jennyanydots), “Fame” (Serena Kats), “Tosca” (Tosca), “Odysseus” (Penelope), “Chess”, “La Piccola Bottega degli Orrori”, “Grease”, “Hello Dolly” etc. Vocal Coach per Marvel e Cartoon Network a Dubai e Qatar. Negli ultimi anni riveste anche il ruolo di produttrice di spettacoli che hanno vinto i Musical Awards come: “Ciao Amore Ciao”, “Ti Amo Sei Perfetto Ora Cambia” e “Tomorrow Morning”.

Gregory Haney docente di Musical Broadway Theatre. Gregory è un cantante, attore, ballerino e coreografo dei più grandi palcoscenici di Broadway e del West end di Londra. Capo balletto e ballerino del Musical “Hamilton”, è attualmente in scena come protagonista del Musical “To Wong Foo”. E’ performer nei musical “Wicked”, “Tarzan”, “Memphis”, “Hit the Wall”, “Bring it on” e molti altri. Gregory Haney è considerato uno dei 25 migliori ballerini negli USA (Dance Magazine). Come attore nel cinema e televisione lo si vede in “Broad City”, “Michael & Clyde” e “Blue Bloods” (NBC).

Luca Giacomelli Ferrarini: docente di Musical Theatre. Noto principalmente per il suo ruolo di Mercuzio in “Romeo e Giulietta – ama e cambia il mondo”, Luca Giacomelli Ferrarini è un pricipal del musical che annovera nella sua carriera musical quali “Cats” di Saverio Marconi, “Happy Days” nel ruolo di Richie Cunningham, “Titanic” di Federico Bellone, “Processo a Pinoccio”, “Next to normal”, “West side story”, “Fame”. Nel 2013 consegue il Premio Nazionale ‘Sandro Massimini 2015’ «per il talento naturale che dà forza e valore ai personaggi interpretati…”

Luca Spadaro: docente di danza Musical Style. Musical performer dal 1999 per la Compagnia della Rancia con il musical “A Chorus Line” (ruolo di Mike Costa), “Pinocchio”, partecipando anche ai due tour internazionali (Seoul – Luglio 2009, New York – Ottobre 2010), “Happy Days” (ruolo di Rocco Malachi), “Cats”, “Grease” (ruolo di Roger), “AAA Cercasi Cenerentola” con Paolo Ruffini e Manuel Frattini. Con Claudio Insegno lavora nei musical “La Febbre del Sabato Sera” (ruolo di Bobby), “Spamalot”, “Kinky Boots”, “Hairspray” (ruoli di Fender, Spritzer e Mr. Pinky). Per la televisione lavora come ballerino allo “Speciale Saranno Famosi” in onda su Canale 5, nelle trasmissioni televisive “Stasera Gianni Morandi”, “Verissimo”, “Stranamore”, ”Domenica In”, “Striscia la Notizia” e “Amici”. E’ ballerino nel concerto di Claudio Baglioni allo Stadio Meazza S.Siro.

Marta Lauria: docente di coro e tecnica vocale. Polistrumentista, laureata in Musical Theatre Writing presso il prestigioso Berklee College of Music di Boston. Ha collaborato come arrangiatore con Michael Wartofsky (compositore Off Broadway) e studiato canto sotto la guida di Donna McElroy, Armsted Christian, Jeff Ramsey, Gabrielle Goodman, Joey Blake (Voicestra con Bobbie McFerrin), Dennis Montgomery III. Fondatrice, curatrice vocale, e voce solista del WGG, coro gospel attivo da 30 anni in tutta Italia. Collabora come arrangiatrice e voce solista della Magister Harmoniae, orchestra sinfonica (con esibizioni in Italia e a Vienna).

LO SPETTACOLO FINALE DI SABATO 27 LUGLIO

L’aspetto più performante è che si cimenteranno nell’allestimento vero e proprio di un vero spettacolo professionale, creato su di loro con esibizione finale nella meravigliosa cornice della piazza principale della città, dove verrà allestito un palco solo per loro e dove avranno l’esperienza unica di poter condividere la scena e di esibirsi, come protagonisti, insieme ai grandi nomi del musical italiano e internazionale.

Ai migliori allievi verrà offerta una borsa di studio per il “Broadway and West end Gypsy Project” che prevede una serie di appuntamenti con delle stelle del mondo del musical di Broadway e West end di Londra. Verranno consegnati anche buoni di lezioni individuali con la Maestra Stefania Fratepietro.

Inoltre, lo spettacolo finale rappresenta anche una vetrina per essere valutati per eventuali future produzioni professionali.

Per info clicca QUI