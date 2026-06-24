Ceriale, la figura di Rosa Genoni protagonista dell'incontro con l'autrice Elisabetta Bertolotti

Un appuntamento dedicato alla storia, alla cultura e all'emancipazione femminile attraverso la figura di una donna che ha lasciato un segno profondo nella società italiana. Giovedì 25 giugno, alle 18, nella sala polivalente Francesco Fizzotti, si terrà la presentazione del libro "La moda come impegno sociale" di Elisabetta Bertolotti, dedicato a Rosa Genoni, pioniera della moda italiana e protagonista delle battaglie per i diritti delle donne.

L'iniziativa è organizzata dall'APS #COSAVUOICHETILEGGA?, in collaborazione con la Biblioteca civica Agostino Sasso, nell'ambito della rassegna degli eventi estivi che animeranno il territorio.

A condurre l'incontro sarà Tiziana Minacapilli, presidente dell'Aps #Cosavuoichetilegga?, mentre le letture di alcuni brani del volume saranno affidate a Sara Ogando Dos Santos, contribuendo a ripercorrere il pensiero e l'impegno civile di Rosa Genoni.

Ad arricchire l'appuntamento sarà anche un'esposizione di manufatti ispirati alle opere di Rosa Genoni, realizzati dall'associazione "Magia di Punti", che offrirà al pubblico un percorso creativo e artistico legato alla figura della stilista e attivista.