Varazze, torna "Jazz Estiva" al Boma: la musica dal vivo sul mare per la 14ª edizione

Il 25 giugno torna “Jazz Estiva”, la 14ª edizione della rassegna che porta la musica dal vivo sul mare e che anche quest’anno anima l’estate varazzina nella cornice del Ristorante Boma.

L’appuntamento è fissato alle ore 20.00 con protagonista il Simona Briozzo Love Quartet, formazione composta da musicisti di lunga esperienza e forte sensibilità artistica.

Sul palco si esibiranno Simona Briozzo (voce), Leo Saracino (batteria), Loris Tarantino (pianoforte) e Dino Cerruti (contrabbasso), per una serata jazz pensata come accompagnamento alla cena e come esperienza immersiva tra musica e cucina.

“Le notti jazz sul mare” resta il filo conduttore della manifestazione, che negli anni si è consolidata come uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati e da chi cerca serate di qualità nella Riviera ligure.

L’iniziativa conferma il ruolo del Boma nella promozione di eventi culturali e musicali, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e creare occasioni di incontro tra artisti, residenti e visitatori.

Info e prenotazioni: tel. 019 934530 – www.bomavarazze.it – prenotazioni online: bomavarazze.it/reservation.