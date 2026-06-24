Albenga, torna la "Corsa del Mare": sport e solidarietà sul lungomare per la 3ª edizione

Domenica 28 giugno, nell’ambito della manifestazione “Un Mare di Fitness”, il lungomare di Albenga ospiterà la 3ª edizione della “Corsa del Mare”, un appuntamento che negli anni è diventato simbolo di sport, condivisione e solidarietà.

La manifestazione, aperta a sportivi, famiglie, bambini e semplici appassionati, rappresenta molto più di una semplice corsa. L’obiettivo è infatti quello di unire persone di ogni età attraverso i valori dello sport, sostenendo al tempo stesso un importante progetto benefico.

L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto all’Istituto Gaslini di Genova per contribuire all’acquisto di macchinari destinati al reparto di neuro-oncologia, trasformando ogni passo dei partecipanti in un aiuto concreto per i piccoli pazienti e le loro famiglie.

La partenza è prevista alle ore 9:00 da Piazza Fabrizio De André, sul lungomare di Albenga. Il percorso principale si svilupperà sulla distanza di 5 chilometri, accessibile sia ai runner più esperti sia a coloro che desiderano vivere una mattinata all’insegna del benessere e della solidarietà. Saranno inoltre previste distanze dedicate ai più piccoli, affinché l’evento possa coinvolgere l’intera famiglia.

Uno degli aspetti più significativi di questa edizione è la collaborazione tra ASD Albenga Runners, l’Associazione Rachele Franchelli APS – Uno Sguardo Senza Confini e Fabrizio Fattor, che con il progetto “Sixty for good” affiancano l’organizzazione della manifestazione, condividendone i valori di inclusione, solidarietà e promozione del benessere. Nelle settimane precedenti all’evento, ASD Albenga Runners ha inoltre organizzato un programma di allenamento aperto a tutti, accompagnando numerosi partecipanti in un percorso di preparazione verso il traguardo dei 5 chilometri.

La Corsa del Mare rappresenta il risultato di una preziosa collaborazione tra associazioni, volontari e realtà del territorio che hanno scelto di unire le proprie energie per trasformare lo sport in uno strumento di solidarietà. Grazie all’impegno degli organizzatori, la manifestazione continua a crescere anno dopo anno, coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone.

Per gli organizzatori, il vero successo della Corsa del Mare non sarà rappresentato dal tempo impiegato per raggiungere il traguardo, ma dalla partecipazione e dalla generosità di tutti coloro che sceglieranno di esserci: ogni chilometro percorso sarà un gesto di solidarietà, ogni passo avrà valore.

L’iniziativa rappresenta uno dei momenti più attesi di “Un Mare di Fitness”, manifestazione che per tre giorni trasformerà Albenga in una grande palestra a cielo aperto tra sport, benessere, spettacolo e intrattenimento.

Le iscrizioni sono ancora aperte: sarà possibile iscriversi direttamente la mattina della corsa presso il point in piazza oppure online inquadrando il QR code indicato. L'evento realizzato con il contributo e patrocinio del Comune di Albenga.