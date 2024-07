Vado Ligure, il 27 luglio l'inaugurazione della mostra "Trame - Tre visioni artistiche"

Il progetto "Trame - Tre visioni artistiche" nasce dall’incontro di tre amici, con esperienze lavorative in comune, che, dopo essersi allontanati per le necessità della vita, decidono di mettere insieme le competenze artistiche nel frattempo acquisite per rendere omaggio al loro territorio, quella Vallata del torrente Segno un tempo famosa per le fabbriche e le officine metalmeccaniche.

Diego Santamaria, Maurizio Prattico' e Fausto Tosi sono infatti dei professionisti della saldatura che hanno assecondato la loro vocazione artistica, utilizzando per l’appunto quei materiali, quali ferro, metallo, acciaio, che nella Valle stanno scomparendo per mutate esigenze produttive del territorio: "Con l'organizzazione della mostra artistica collettiva, vogliamo lanciare un appello affinché non si dimentichino le radici operaie della Valle. Al contempo, desideriamo tracciare un percorso di crescita alternativo a quello industriale, orientato verso la bellezza, l'arte e il gusto per il dettaglio".

I tre artisti utilizzano materiali a fine vita, destinati al riciclo o allo smaltimento: un altro atto d’amore per la loro bella Valle.

L’esposizione sarà accolta nei locali della Società di Mutuo Soccorso di Sant’Ermete in via Bellandi 28, e sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 21 e il sabato e domenica dalle 15 alle 22, dal 27 luglio al 3 agosto 2024. L'inaugurazione è prevista per sabato 27 luglio alle ore 18.