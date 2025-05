Savona, nel libro "Oltre il guado. Le Bormide tra Liguria e Piemonte" la nuova chiave di lettura di Maurizio Molan sui due fiumi

Sabato 10 maggio, alle ore 17,a Savona sarà presentato il libro "Oltre il guado. Le Bormide tra Liguria e Piemonte", di Maurizio Molan. L'evento è a ingresso libero.

L'incontro è organizzato da Cunifer, Treno Club Savona e Italia Nostra e si terrà nella Sala Convegni della Parrocchia di San Giuseppe, in via Peluffo a Savona, dove l'autore converserà con Francesco Bochiccio.



Una dichiarazione di amore per un territorio tra Liguria e Piemonte e due fiumi la Bormida di Spigno e di Millesimo, che si uniscono a formare un unico fiume:la Bormida. Oltre il guado ci offre una chiave di lettura da cui partire alla riscoperta di unpaesaggio che, dopo il pesante inquinamento ambientale del secolo scorso,sta riacquistando l'antica bellezza.

Un viaggio a ritroso nel tempo che ripercorre le strade di epoca romana e i pontimillenari, gli antichi borghi, le chiese e le abbazie, i castelli e le torri, le attività dell'uomo,la ferrovia ottocentesca, i personaggi storici e le battaglie che li hanno visti protagonisti.