Ceriale, il parco acquatico Caravelle cerca personale per le attività ristorative

Il parco acquatico Caravelle di Ceriale cerca personale per le attività ristorative.

Con la stagione estiva, il Parco Acquatico Caravelle offre ai suoi visitatori giornate indimenticabili di sole, caldo e divertimento. Per garantire un servizio eccellente, i responsabili hanno deciso di rinforzare il proprio organico, in particolare nelle attività ristorative.

Le posizioni aperte sono diverse e riguardano vari ruoli nel settore della ristorazione, dalle cucine ai servizi ai tavoli, per assicurare che ogni ospite possa godere di un'esperienza culinaria piacevole e soddisfacente. Il parco acquatico, noto per le sue attrazioni spettacolari e le aree dedicate al relax e al divertimento, cerca personale motivato e appassionato, pronto a far parte di una squadra dinamica e accogliente.

Gli interessati a queste opportunità di lavoro possono inviare la propria candidatura attraverso la sezione "Lavora con noi" sul sito ufficiale del Parco Acquatico Caravelle QUI.