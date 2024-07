Albenga, a Palazzo San Siro il nuovo concetto "spaziotempistico" per la prima volta in Liguria

Il Tempo, lo Spazio e la rappresentazione multi-prospettica del soggetto con l’evidenza della continuità del trascorrere del flusso nell’intervallo del cambio di prospettiva, sono per la prima volta uni in un’opera artistica.

Lo SpazioTempismo è un Movimento Artistico delle arti visive ed altre discipline crea ve (pittura, scultura, fotografia, Digital Art, installazioni, altorilievi e altro), per esplorare la comunicazione che vede nell’opera artistica uni il Tempo e lo Spazio nella Rappresentazione multi-prospettica del soggetto con l’evidenza della continuità del trascorrere del tempo nell’intervallo tra una prospttiva e l'altra.

Il nuovo Conce o “SpazioTempismo” nasce nel 2010 da un’intuizione di Enzo Trifolelli che, intraprendendo studi e ricerche, ha ampliato e sviluppato il tema dello Spazio e del Tempo che nella storia dell’arte ha radici profonde, strutturando così l’omonimo Movimento artistico.

Del Movimento Artistico è stato redatto un manifesto (sociale, culturale, artistico) modulato in 10 punti, che insieme alla Presentazione Programmatica delinea in modo sistematico e rigoroso il concetto di SpazioTempismo e un Comitato Scientifico, specificatamente istituito dai fautori, ne garantisce il rispetto nelle opere poste in esposizione.

Lo “SpazioTempismo” ha avuto la sua affermazione a Viterbo, nel 2023 nell’ambito del Festival “ViterboImmagine2023”, nel prestigioso Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz proseguendo poi il suo percorso a Perugia nel marzo 2024 presso l’Associazione Spazio 121, quindi a Roma in marzo-aprile 2024 presso la Galleria d’Arte d’Orta, a Brescia il 7 giugno, con una selezione di opere, presso l’Associazione Artis Bresciani e di nuovo a Viterbo nel quartiere medievale nel Palazzo Scacciaricci, con inaugurazione il 20 aprile 2024 ed adesso approda in Liguria ad Albenga il 27 luglio 2024.

Le opere in esposizione con il concetto di SpazioTempismo sono ciascuna del formato 100x100 cm e alla mostra saranno esposte 28 opere, di cui 8 in una mini personale, realizzate dai seguenti artisti: Emanuela Artemi, Luciana Barbi, Nello Bordoni, Stefano Cianti, Daniele Del Se e, Paola Ermini, Sheila Lista, Arialdo Mio , Francesco Persi, Rita Sargenti, Alessandro Scannella, Giampietro Sergio, Paolo Signore, Carla Sozio, Enzo Trifolelli, Jennifer Venanzi, Zonelli.

Nel pomeriggio del 27 luglio, alle ore 17.00, sarà convocata una conferenza stampa presso Piazza San Siro prospiciente Associazione Culturale Gallery Palazzo San Siro nella quale sarà presentato ufficialmente il nuovo movimento “SpazioTempismo” presenti il fondatore e Presidente del movimento Dott. Enzo Trifolelli, membri dell'Amministrazione comunale albenganese, giornalisti della carta stampata e online, artisti, critici d’arte e presidenti di associazioni culturali del territorio. Presenterà l’evento la presidente dell’Associazione Culturale Gallery Palazzo San Siro, l'architetto Annamaria Vercellino, a cui seguirà dibattito e domande varie.

L’inaugurazione – con ingresso libero – avverrà alle 18.30 presso le sale di Palazzo San Siro, Enzo Trifolelli verrà introdotto da Anna Maria Vercellino e, dopo una breve ma interessante descrizione del conce o di SpazioTempismo, aprirà un confronto con i presenti: artisti, appassiona dell’arte e non solo, sul nuovo conce o e Movimento Ar s co “SpazioTempismo”, per approfondire i temi inerenti. Seguirà la visita all’esposizione.

Per l’occasione saranno distribuite delle piccole brochure che illustrano il concetto e che, assieme al link web (QR code), conducono alla più ampia descrizione dell’idea. Sulla brochure web sono presenti anche alcune immagini di opere in pittura, scultura, fotografia, Digital Art, installazioni, altorilievi e altro.

La mostra sarà visitabile, con ingresso libero, dal 27 luglio al 4 agosto, dalle ore 11.00 alle ore 19.00 (gradita cortese prenotazione).