Spostamento della ferrovia a monte, la minoranza di Borgio Verezzi: "Anche il nostro sindaco al Ministero, ma nulla sappiamo sul contenuto dell’incontro"

"Apprendiamo dagli organi di stampa che, il 22 ottobre, il sindaco di Borgio Verezzi ha partecipato, con altri sindaci del comprensorio, a un incontro presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Roma riguardante il progetto di raddoppio ferroviario tra Finale Ligure e Andora. A seguito dell’incontro il dibattito si è infiammato e nei comuni di Pietra Ligure, Albenga e Borghetto S.Spirito sono stati convocati i Consigli comunali nei quali sono stati approfonditi gli aspetti positivi e negativi e le ricadute che il progetto di spostamento della ferrovia avrà sui territori dei comuni interessati".

Si apre con queste parole la nota stampa diffusa dal gruppo di minoranza “Borgio Verezzi x Tutti”, rappresentato in Consiglio comunale da Gabriele Murrighile, Chiara Salvi e Martino Marinoni.

"Dato che i cittadini di Borgio Verezzi parlano da decenni dello spostamento a monte della ferrovia come di una chimera, ora che il miraggio sembra farsi più reale, nulla sappiamo sul contenuto dell’incontro al quale il nostro sindaco ha partecipato - si legge ancora nella nota - Sono passati più di dieci giorni da quell’incontro e noi ci domandiamo se nell’agenda del sindaco ci sia in programma qualche iniziativa finalizzata ad informare i cittadini di Borgio Verezzi sullo stato del progetto e sulle ricadute che avrà sulla popolazione, sull’ambiente e sul paesaggio, dato che la stazione di Borgio Verezzi sarà eliminata e il territorio stesso sarà interessato da importanti lavori".

"Nell’incontro il sindaco ha presentato delle osservazioni? E se si quali? Quale posizione ha preso il sindaco rispetto allo spostamento della ferrovia? Il sindaco ha intenzione di informarne in qualche modo i cittadini?", concludono da “Borgio Verezzi x Tutti”.