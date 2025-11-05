 / Politica

Politica | 05 novembre 2025, 13:16

Spostamento della ferrovia a monte, la minoranza di Borgio Verezzi: "Anche il nostro sindaco al Ministero, ma nulla sappiamo sul contenuto dell’incontro"

Il gruppo “Borgio Verezzi x Tutti” chiede chiarimenti sulle eventuali osservazioni presentate, sulla posizione assunta dal primo cittadino e sulla volontà di informare la cittadinanza in merito

"Apprendiamo dagli organi di stampa che, il 22 ottobre, il sindaco di Borgio Verezzi ha partecipato, con altri sindaci del comprensorio, a un incontro presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Roma riguardante il progetto di raddoppio ferroviario tra Finale Ligure e Andora. A seguito dell’incontro il dibattito si è infiammato e nei comuni di Pietra Ligure, Albenga e Borghetto S.Spirito sono stati convocati i Consigli comunali nei quali sono stati approfonditi gli aspetti positivi e negativi e le ricadute che il progetto di spostamento della ferrovia avrà sui territori dei comuni interessati".

Si apre con queste parole la nota stampa diffusa dal gruppo di minoranza “Borgio Verezzi x Tutti”, rappresentato in Consiglio comunale da Gabriele Murrighile, Chiara Salvi e Martino Marinoni.

"Dato che i cittadini di Borgio Verezzi parlano da decenni dello spostamento a monte della ferrovia come di una chimera, ora che il miraggio sembra farsi più reale, nulla sappiamo sul contenuto dell’incontro al quale il nostro sindaco ha partecipato - si legge ancora nella nota - Sono passati più di dieci giorni da quell’incontro e noi ci domandiamo se nell’agenda del sindaco ci sia in programma qualche iniziativa finalizzata ad informare i cittadini di Borgio Verezzi sullo stato del progetto e sulle ricadute che avrà sulla popolazione, sull’ambiente e sul paesaggio, dato che la stazione di Borgio Verezzi sarà eliminata e il territorio stesso sarà interessato da importanti lavori".

"Nell’incontro il sindaco ha presentato delle osservazioni? E se si quali? Quale posizione ha preso il sindaco rispetto allo spostamento della ferrovia? Il sindaco ha intenzione di informarne in qualche modo i cittadini?", concludono da “Borgio Verezzi x Tutti”.

Roberto Vassallo

