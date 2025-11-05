Nuovi equilibri in Consiglio comunale di Savona: aggiornate le Commissioni dopo la nascita del gruppo Savona in Azione

Cambia la composizione delle commissioni consiliari dopo che i due consiglieri Adele Taramasso e Massimiliano Carpano, hanno lasciato il gruppo Riformiamo Savona con Marco Russo per costituire il nuovo gruppo consiliare nuovo gruppo consiliare, Savona in Azione.
Massimiliano Carpano sarà il capogruppo di Savona in Azione che sarà così rappresentato nelle commissioni: Commissione Prima: Massimiliano Carpano; Commissione Seconda: Adele Taramasso; Commissione Terza: Massimiliano Carpano.
In parallelo, il capogruppo di Riformiamo Savona con Marco Russo, Marco Pozzo, ha provveduto a ridesignare i propri rappresentanti : Commissione Prima: Marco Pozzo; Commissione Seconda: Marco Pozzo; Commissione Terza: Carlo Frumento (attuale presidente della commissione).