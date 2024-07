Bagni pubblici a Finale, l'assessore Folco: "In Borgo appena avremo la struttura sarà posizionata"

Il bagno pubblico previsto per piazzale Buraggi è stato consegnato nelle scorse ore e sarà reso operativo prossimamente, non appena sarà messa a punto una formula per la sua gestione, mentre per quanto riguarda Finalborgo la struttura non è ancora stata consegnata ma “non è assolutamente stato fermato il progetto”.

E', in sintesi, quanto fa sapere la Giunta Berlangieri in risposta al comunicato del gruppo di minoranza “Impegno X Finale” sulla questione dell'installazione dei servizi da aprire al pubblico richiesti dai cittadini e oggetto di uno stanziamento comunale.

“Sul Borgo in queste settimane abbiamo cercato se ci fossero delle strutture in muratura adatte alla realizzazione dei servizi, però sia quella individuata a Porta Testa che quella di Porta Reale non sono risultate idonee in quanto non consone all'accesso per i disabili”. A spiegarlo è l'assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco, specificando come siano state fatte delle valutazioni “ma solamente in attesa di avere la struttura, che quando arriverà sarà posizionata come previsto”.

Discorso diverso invece sulla collocazione del bagno a Finalpia: “Quanto inizialmente previsto dalla passata Giunta su via IV Novembre faceva parte di un'opera a scomputo che è stata respinta: c'era sì il bagno pubblico ma anche l'abbattimento di alcuni alberi e il taglio di due parcheggi. Questo non bisogna dimenticarsi di dirlo”.