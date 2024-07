Giornata di prevenzione dell'annegamento, a Bergeggi si celebra con un'esercitazione congiunta

Cogliendo l'invito che Fondazione FEE Italia ETS ha rivolto a tutti i Comuni Bandiera Blu 2024, anche Bergeggi, in occasione del il World Drowning Prevention Day, la giornata della prevenzione dell’annegamento celebrata in tutto il mondo dall’OMS che ricorre il 25 luglio seguendo la Risoluzione dell’ONU dell’aprile 2021 e mirando a evidenziare il tragico e profondo impatto dell'annegamento e a offrire strategie di prevenzione salvavita, ospiterà domani l'evento dal titolo "Bandiera Blu: al mare in sicurezza".

L'appuntamento si declinerà, a partire dalle ore 10:00, in un'esercitazione congiunta di salvataggio e primo soccorso che vede il coinvolgimento di Guardia Costiera, Polizia di Stato - sezione moto d’acqua, Gruppo OPSA della CRI di Vado Ligure-Quiliano, Società Nazionale Di Salvamento Sezione Spotorno Noli, operatori moto rescue della Lega Navale Italiana di Spotorno, unità cinofile dell’Associazione Dei dell'Acqua Onlus, locale gruppo di Protezione Civile e Gruppo canoe della Prol Loco Bergeggi.

«“Ogni annegamento è prevenibile. Esistono soluzioni”, questo è il motto di FEE. Sensibilizzare sul tema del salvamento, la cui garanzia è criterio imperativo del Programma Bandiera Blu, rappresenta un punto essenziale per una reale consapevolezza della cittadinanza tutta su un corretto e più sicuro rapporto con la risorsa Mare» spiegano gli organizzatori.