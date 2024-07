Corruzione in Liguria: rinviata la riunione del centrodestra prevista per venerdì

La riunione dei segretari del centrodestra in Liguria, programmata per venerdì 26 luglio, è stata ufficialmente rinviata.

La decisione è stata presa per permettere al vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, di partecipare attivamente alla discussione sulle concessioni autostradali prevista durante il Consiglio dei ministri, convocato nella stessa giornata.

La riunione, che avrebbe dovuto tenersi a Genova, era di particolare rilevanza per il coordinamento delle attività politiche del centrodestra nella regione. Tuttavia, la concomitanza con il Consiglio dei ministri ha reso necessario il posticipo per garantire una piena ed efficace partecipazione di tutti i membri coinvolti.

Gli esponenti del centrodestra (Matteo Rosso, Edoardo Rixi, Carlo Bagnasco, Ilaria Cavo, Umberto Calcagno) hanno colto l'occasione per esprimere la propria solidarietà al presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, in un momento che viene definito difficile. La coalizione del centrodestra rimane compatta e determinata a lavorare insieme per affrontare le sfide future, con l'obiettivo di garantire prosperità e sviluppo alla Liguria.