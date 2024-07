Savona, Bella cerca una nuova casa: un'adozione del cuore per un pastore tedesco speciale

Bella, un bellissimo pastore tedesco nato nel 2018, ha bisogno di una nuova famiglia che le dia l'amore e l'attenzione che merita. La sua storia è difficile: arrivata al canile di Savona più volte, l'ultima volta è stata accompagnata da una rinuncia di proprietà. Ora Bella si trova al canile stabilmente da circa un mese, dove sta lentamente imparando a fidarsi delle persone e a tranquillizzarsi.

Marcello Amadini, presidente della Lega Nazionale per la Difesa del Cane (LNDC) di Savona, racconta: "È un cane non socializzato con persone o altri animali, e non abituata al guinzaglio. Ora che è in canile da un po', sta iniziando a fidarsi di noi e a rilassarsi. Non ha mai visto un veterinario, ma appena possibile la porteremo a fare un bel controllo, con relativi esami del sangue, vaccini e sterilizzazione."

Le premesse non sono delle migliori, ma Amadini è fiducioso: "Sappiamo che c’è bisogno di molta pazienza e tanto lavoro da fare, magari con l’aiuto di un educatore cinofilo e una buona conoscenza della razza, ma siamo sicuri che non sia un caso disperato. Se con noi, che siamo in tanti, sta migliorando, siamo certi che con uno o due punti di riferimento e un lavoro ben fatto, Bella possa fare molti progressi e dare grandi soddisfazioni."

Per chi fosse interessato a dare una nuova vita a Bella, è possibile contattare il canile di Savona al numero 019264716 dalle 9 alle 12.

La LNDC di Savona è anche alla ricerca di volontari maggiorenni che possano dedicare almeno tre ore alla settimana, dalle 9 alle 12, per aiutare a prendersi cura dei cani ospitati nel canile. "Saremo inoltre presenti durante le serate dei giovedì di luglio con un banchetto per la raccolta di offerte in corso Italia, nel tratto tra piazza Sisto IV e via Verzellino, anche con la pesca di beneficenza", aggiunge Amadini.