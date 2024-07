Varazze aderisce alla Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento

Il 25 luglio ricorre la Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento (World Drowning Prevention Day), un'iniziativa dell'OMS che ha come obiettivo quello di creare un momento di informazione per realizzare e diffondere strategie di prevenzione in grado di salvare vite.

Il comune di Varazze, in quanto comune Bandiera Blu ha risposto all'invito della FEE (Foundation for Environmental Education) dedicando questa giornata alla sensibilizzazione e alla prevenzione, grazie alla realizzazione di attività dimostrative e pratiche sulla sicurezza in spiaggia e in mare.

Sono stati infatti coinvolti enti locali che operano sul territorio costiero e marino, la Società Nazionale di Salvamento di Savona e volontari dell'Onlus dei dell'Acqua con i loro esperti di istruzione cinofila e salvataggio nautico.

Gli eventi dimostrativi pomeridiani avranno luogo alla Marina di Varazze presso la spiaggia libera adiacente le basi nautiche (Varazze Club Nautico e Lega Navale Sez. di Varazze), che sono coinvolte nelle attività con la collaborazione dell'Associazione Menkab: il respiro del mare e con la partecipazione della Guardia Costiera.