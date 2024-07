Albenga, il consigliere Podio: “Il sindaco ha atteggiamenti sgarbati e ingiustificati, una caduta di stile”

“Sono molto dispiaciuto per l'ennesima serie di risposte che purtroppo evidenziano la mancanza di volontà del sindaco Tomatis di instaurare un dialogo costruttivo e di reciproco rispetto con i consiglieri comunali della minoranza. Ieri sera, durante la seduta consiliare, il sindaco ha nuovamente dimostrato di non voler accogliere l'invito della minoranza a collaborare. Durante l'esame di alcune pratiche all'ordine del giorno, ho segnalato un presunto errore presente in uno dei documenti del DUP. Alla mia richiesta se la maggioranza fosse disposta a correggerlo, il sindaco, parlando del sottoscritto, ha mormorato alla sua vice: ‘se non capisce pazienza’. Una frase che ha lasciato me e, credo, la maggior parte dei presenti in sala senza parole”.