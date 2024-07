L’associazione culturale musicale Nardini in collaborazione con i Canonici Regolari Lateranensi e con il patrocinio del Comune di Andora, nell’ambito della rassegna “Armonie in Santa Matilde” giunta alla sua sesta edizione, organizza per martedì 30 luglio 2024 presso il giardino della chiesa Vergine dell’Accoglienza della parrocchia di Santa Matilde ad Andora, il concerto “Da Nord a Sud andata e ritorno”, con Alessandra Catalano e i suoi musicisti.

Lo spettacolo è un viaggio lungo la penisola nei luoghi dove ha vissuto l’artista e con i personaggi del mondo artistico italiano che hanno lasciato un segno indelebile nel suo cammino. Il concerto proporrà brani cantati nel dialetto dei luoghi in cui l’artista stessa ha vissuto, prima fra tutti la Liguria. Il lavoro di ricerca è stato realizzato con l’intenzione di trovare melodie tradizionali accattivanti e testi che esprimessero stati dell’animo in diverse sfaccettature.

Alessandra Catalano vestirà i panni di una “cantacontastorie” e sarà accompagnata dai musicisti Mauro Vero alla chitarra, Gianni Martini alla fisarmonica, Mauro Germinario al contrabbasso e Matteo Ferrando alle percussioni.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 ed è ad ingresso libero.