Varazze ottiene un mutuo a tasso zero di 1,2 milioni per la nuova pista da pattinaggio in località Salice

Un'importante notizia per lo sport cittadino: il comune di Varazze ha ottenuto, dall'Istituto per il Credito Sportivo, nell’ambito dell’iniziativa “Sport Missione Comune 2024”, un mutuo a tasso zero del valore di 1,2 milioni di euro per la realizzazione della nuova pista di pattinaggio in località Salice. Questo finanziamento rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo delle strutture sportive della città e per il potenziamento dell'offerta dedicata agli appassionati del pattinaggio.

La giunta comunale ha già approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, segnando l’avvio di un percorso che, si auspica, entro il 2025 possa vedere l'inizio dei lavori di realizzazione della pista. In questi giorni verrà indetta anche la conferenza di servizi, che coinvolgerà tutti gli enti preposti, tra cui il CONI e la Federazione Sport Rotellistici, per ottenere i necessari pareri e le successive omologazioni, così da garantire che la nuova pista possa ospitare eventi di livello nazionale non appena completata.

“Grazie alla sua posizione strategica, l’impianto non solo diventerà un punto di riferimento per la Liguria, ma sarà anche un importante supporto per gli appassionati e le Federazioni sportive del basso Piemonte e della Lombardia. Un'infrastruttura di eccellenza, quindi, che contribuirà a promuovere Varazze come centro di attività sportiva di respiro nazionale”, commenta il sindaco Luigi Pierfederici.

“Un obiettivo fondamentale del programma dell'amministrazione, che si concretizza attraverso questo passo avanti, è migliorare continuamente la qualità delle strutture sportive cittadine, offrendo a cittadini e visitatori nuove opportunità per praticare sport e partecipare a eventi di alto livello”, prosegue il primo cittadino.

Il Bando “Sport Missione Comune 2024” dell'Istituto per il Credito Sportivo, al quale il Comune di Varazze ha partecipato per ottenere il finanziamento di 1.200.000 euro per la realizzazione della pista di pattinaggio in località Salice, prevede l’assegnazione di un contributo in conto interessi per progetti riguardanti impianti sportivi, con il totale abbattimento degli interessi sui mutui a tasso fisso contratti dagli enti beneficiari. Si tratta di un risparmio effettivo, che non graverà sui cittadini, di circa 369.000 euro. Ciò consentirà al comune di Varazze di rimborsare la somma finanziata in 15 anni, sostenendo a carico del bilancio comunale esclusivamente la quota investimento di 1.200.000 euro, senza alcun onere aggiuntivo legato agli interessi, che saranno invece coperti tramite il contributo in conto interessi previsto dal bando.

“L’amministrazione comunale tutta è entusiasta di questo progetto e del suo impatto positivo sullo sport e sulla comunità di Varazze, con l’auspicio che la nuova pista possa diventare un motore di crescita e di visibilità per la città”, conclude Pierfederici.