Laigueglia, il sindaco Manfredi: "Non è stata emessa alcuna direttiva per limitare la possibilità di installare reti da pallavolo in mare"

Il sindaco di Laigueglia, Giorgio Manfredi, risponde al turista che nei giorni scorsi aveva espresso il proprio disappunto riguardo al divieto di montare una rete da pallavolo in mare:

"Gentile Direttore, per prassi tendo a non replicare a lettere e post sui social, rendendomi comunque disponibile, spesso in prima persona o in casi specifici tramite i miei collaboratori che hanno delega sulla materia, a rispondere a tutti coloro che chiedono un colloquio o formulano delle domande tramite mail. Mi pare però necessario, per correttezza di informazione, chiarire alcuni aspetti relativi alla lettera a lei inviata da un lettore che “si sfoga e chiede giustizia” e pubblicata sulla vostra testata il 29 luglio".

"Il comune di Laigueglia non ha emanato alcuna direttiva, volta a limitare la possibilità di montare reti di pallavolo in acqua, non essendo in alcun modo ente deputato a emanare tali direttive; è però ovvio, che trattandosi di strutture fisse installate sul demanio, necessitano di iter autorizzativo, ben specificato nel codice della navigazione e nei regolamenti balneari".

"Il comune di Laigueglia ha organizzato anche quest’anno ad aprile, e sono già in programma per ottobre, alcuni week end dedicati al beach volley, a testimonianza della volontà di promuovere la pallavolo al pari di altri sport".

"Approfitto dello spazio che vorrà dedicarmi per chiarire anche che la limitazione all’utilizzo dei moletti, relativamente alla quale riceviamo diverse segnalazioni, è stabilita dall’”ordinanza di sicurezza balneare”, non emessa dal comune, che pertanto non ha alcun potere decisionale in merito".

"Spiace che talvolta, spero non per cattiva volontà, le informazioni vengano distorte e la richiesta di incontro pervenga dopo aver già tratto conclusioni errate e pertanto renda del tutto inutile un successivo chiarimento personale".

"Sperando di aver fatto chiarezza su argomenti che ci stanno particolarmente a cuore, in quanto già oggetto di ingiustificate critiche ed errate argomentazioni, porgo cordiali saluti anche a nome dell’Amministrazione Comunale di Laigueglia che ho l’onore di rappresentare. Con stima".

Giorgio Manfredi