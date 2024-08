"Savona è una città accogliente dove si vive bene, non si capisce perché l'area verde del Priamar sia secca"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Tutto bello: i concerti, i dibattiti, la candidatura a capitale della cultura, la stagione estiva di spettacoli in fortezza e quant'altro. Savona è una città ospitale e in cui si vive bene".

"Ciò posto non si capisce per quale motivo l'area verde antistante al Priamar che rappresenta uno dei biglietti da visita della città, da sempre curata con una attenta quanto puntuale irrigazione, sia ridotta in questo stato".

"Ritengo opportuno porvi rimedio tempestivamente, l'ordinaria amministrazione è parte fondamentale di una attenta amministrazione. Primum vivere e deinde filosofare...".