Concerto a Ceriale, Gigi D’Alessio: “Il pubblico è il mio integratore, la vera energia e benzina”

Gigi D’Alessio riabbraccia il suo pubblico e fa tappa a Ceriale venerdì 2 agosto alle 21.30 in piazza della Vittoria.

Canterà le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, “Una magica storia d’amore”, “Un nuovo bacio”, “Annarè”, “Fotomodelle un po’ povere”, e tanti altri ancora. Ma ci saranno anche le nuove canzoni dall’album “Fra”, uscito lo scorso 24 maggio, come il singolo “Nu dispietto” ed il primo featuring inedito con Geolier “Senza tuccà”.

“Questo nuovo tour è partito con il costume e finirà con il piumino, considerando gli appuntamenti nei palazzetti a partire da novembre – afferma il celebre cantautore napoletano -. Non mi fermo mai, perché dovrei farlo? Voglio dare ancora tanto, tutto, perché faccio musica, il sale della mia vita, e su tutto ciò che la riguarda non mi tiro indietro”.

D’Alessio ha mostrato sin da bambino una forte inclinazione per la musica. A soli 12 anni ha iniziato a studiare pianoforte al conservatorio, diplomandosi dopo nove anni. Negli anni '90 ha iniziato la sua carriera come musicista, collaborando con importanti artisti della scena napoletana come Mario Trevi, Pino Mauro, Antonio Buonuomo e Angela Luce.

“Scegliere le canzoni diventa sempre più difficile – spiega -. Inevitabilmente devi fare delle scelte, il concerto è per me ma soprattutto per il pubblico; quindi, devi trovare un compromesso tra quelle che piacciono di più, quelle che hanno più stream e quelle che sono le più belle. La musica poi scopri se è bella o brutta solo quando la fai, il live è la vera prova del nove: è sempre bello incontrare il pubblico e soprattutto sentire che canta ciò che tu hai scritto in un momento di solitudine. Questo è il mio integratore, la vera energia e benzina”.

Sul palco, D’Alessio sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

Sul suo ultimo lavoro, il cantautore, oggi anche volto televisivo, afferma: “Ho pubblicato il 24 maggio scorso il mio nuovo album Fra che ha diversi significati. Fra sta per Francesco, mio figlio a cui ho dedicato anche una canzone; poi se guardate la copertina, è piena di Frammenti di vita, con tante polaroid, ed è “Fra” un progetto e l’altro. Questo perché volevo dare al mio pubblico qualcosa di nuovo, per i concerti che sto facendo da nord a sud dell’Italia e non solo, ho sentito il bisogno di fare un disco e l’ho fatto. E poi è ricco di collaborazioni, di Fratelli, che si sono aggiunti pian piano che prendeva piede il disco, in maniera naturale, e ora spero di poterli invitare, compatibilmente con i loro impegni, nei miei live per suonarle insieme”.

“Ho avuto la fortuna di potermi divertire con la musica insieme a tanti giovani amici, con tante collaborazioni – spiega -. Alcune di queste sono nate a piazza del Plebiscito come ‘Io vorrei’ con Elodie l’anno scorso, o ‘Un cuore malato’, con Alessandra Amoroso, l’anno prima. Altre – continua -, come quelle con Geolier o Guè, sono venute fuori da sole. Il duetto con Luca è stata una sua idea, mi ha mandato un messaggio per propormi un confronto generazionale tra i miei primi appuntamenti ed i suoi. Tutti gli amici che sono nell’album hanno risposto alla mia chiamata, accettando con entusiasmo ed hanno portato le loro sonorità, i loro messaggi e le particolarità della loro musica, mi sono circondato di gioventù, come già nel mio album ‘Buongiorno’”.

“La nuova generazione ascolta con molta attenzione, hanno una proprietà di linguaggio molto più sviluppata della nostra ed i messaggi li recepiscono subito. Noi cantanti siamo amplificatori dei sentimenti della gente, e portiamo nelle canzoni dei messaggi: un ragazzo che non sa parlare per esprimersi dedica il brano che meglio rappresenta ciò che prova e questa è la vera forza della musica. Ciò che mi auguro - conclude Gigi - è che le parole dei testi possano far aprire il cuore anche a chi è distratto, perché i sentimenti sono il vero generatore della vita”.

Appuntamento venerdì 2 agosto alle 21.30 in piazza della Vittoria a Ceriale per vivere il concerto e cantare con lui le sue più belle canzoni.