Alassio, prosegue la rassegna “Libri & Parole - Un’ondata di pagine”: primo appuntamento d'agosto con Massimo Tallone

Ambientato a Torino, il libro ci presenta Ivan, Rebecca e Yorick, tre giovani affascinanti e inseparabili. Più di un trio ma “una trinità”, come ama dire Ivan. Figli di ricche famiglie, conducono una vita all'insegna dell'amoralità e della ribellione, sfidando continuamente i limiti della legalità. A un certo punto, però, la loro storia deraglia. Sulla testa di Ivan dondola la spada di Damocle di un'accusa d'omicidio: se vuole evitare la galera, deve accettare un percorso rieducativo di sedute settimanali con la psicologa del tribunale. Ma proprio la psicologa, Mara Gardin, affascinata da Ivan, bello e sfrontato, scopre di avere ambizioni mai rivelate neppure a se stessa. Ivan coglie l'attimo e con Mara apre un'«agenzia matrimoniale», un paravento per far soldi illegali, con l'aiuto di Yorick e Rebecca. Tutto sembra funzionare, ma la burrasca incombe. In poche ore, tutto crolla e Ivan si trova ad affrontare l'inferno, a cercar di salvare la sua risicata libertà, a tentare di dare un senso alle misteriose e sconvolgenti coincidenze che iniziano a piovere su di lui, a lottare per riunire la trinità. Un finale incandescente porrà fine alla valanga di tragedie che si è abbattuta in pochi giorni sull'agenzia matrimoniale. E si faranno i conti con la verità. Un devastante fuoco di fila di sorprese, in un romanzo in cui al male sembra non esserci mai fine, e con il quale Massimo Tallone riscrive la sintassi della suspense.